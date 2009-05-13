Lyon-Bron erhält Auszeichnung

Lyon-Bron Business Aviation Airport wurde mit dem European Business Aviation Award 2009 ausgezeichnet.

Lyon-Bron Business Aviation Airport wird mit dem European Business Aviation Award 2009 ausgezeichnet.

Die European Business Aviation Association, kurz EBAA, wird den Preis anlässlich der EBACE Messe in Genf vom 12. bis zum 14. Mai überreichen. Als Gründe für die Wahl des Flughafens nannte EBAA das konstante Bestreben, die Business Luftwesen zu fördern, sowie die Qualität und Tragweite der Dienstleistungen am Flughafen, unter anderem der hocheffiziente „FBO Fixed Base Operator“ Assistance Service und die Neugestaltung der gesamten Landestrecke im vergangenen Jahr. Auch für den guten Austausch mit den Anwohnern der Umgebung des Flughafens sowie für die verbesserte Sicherheit und ihre Langzeitstrategien wurde Lyon-Bron gelobt. Der Airport ist der drittgrösste Business Flughafen Frankreichs und verzeichnete im letzten Jahr 7.200 Business Flugbewegungen.

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