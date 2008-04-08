Lyon wird Frankreichs dritter easyJet Stützpunkt

EasyJet hat seinen Stützpunkt in Lyon Saint-Exupéry in Südostfrankreich eröffnet, der dritte nach Paris Charles de Gaulle und Orly.

Um gegen Konkurrent Air France anzukommen, wird easyJet seine Frankreich Flotte von sechs auf 20 Flugzeuge aufstocken und während vier Jahren 600 Millionen Euro (937 Millionen USD) investieren.

Damit will easyJet zum zweitgrössten Flugunternehmen des Landes werden. Air France hat bereits mit den Angeboten der TGV Züge zu kämpfen.