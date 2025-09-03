Luxair bereitet sich auf Embraer E195-E2 vor

Luxair Emraer E195-E2 (Foto: Luxair)

Das erste Embraer E195-E2 Verkehrsflugzeug für Luxair befindet sich in der Endmontage, der neue Flugzeugtyp ist ein Teil der Flottenerneuerung bei Luxair.

Mit der Endfertigung seines ersten Embraer E195-E2-Flugzeugs schlägt Luxair ein neues Kapitel auf, laut Luxair ist es der erste Schritt in einem langfristigen Flottenerneuerungsprogramm.

Das Flugzeug befindet sich derzeit in der Endphase der Produktion im Embraer-Werk in São José dos Campos, Brasilien, und soll noch vor Jahresende nach Luxemburg ausgeliefert werden. Der Passagierbetrieb soll im Januar 2026 aufgenommen werden.

Die bevorstehende Ankunft der E195-E2 legt den Grundstein für die ehrgeizige Flottenerneuerungsstrategie von Luxair. Mit sechs Festbestellungen und Optionen für drei weitere Flugzeuge sichert sich Luxair die Flexibilität, sein Streckennetz in ganz Europa zu stärken und gleichzeitig den langfristigen Zielen der Fluggesellschaft und den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.

Gilles Feith, CEO von Luxair, sagte:

Die Ankunft unserer ersten E195-E2 wird ein Meilenstein für Luxair und für Luxemburg sein. Sie vereint Nachhaltigkeit, Effizienz und mehr Komfort für unsere Passagiere und stellt gleichzeitig unsere neue Markenidentität vor – ein starkes Statement für unsere Ambitionen für die Zukunft.

Die Embraer E2-Familie ist bekannt für ihre Effizienz und ihren leisen Betrieb und bietet im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation eine deutliche Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der Lärmbelastung. Sie ist ideal für das Streckennetz von Luxair geeignet und wird den Passagieren dank ihrer geräumigen 2-2-Sitzanordnung und der leiseren Kabine ein neues Maß an Komfort bieten.