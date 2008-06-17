Lufthansas Langstrecken Düsseldorf - Nordamerika gut ausgelastet
17.06.2008 PSEN
Lufthansa vermeldet 48 Tage nach der Lancierung der neuen Langstreckenflüge von Düsseldorf in die USA bereits den 50.000sten Fluggast.
Lufthansa begrüsst 48 Tage nach der Lancierung der neuen Langstreckenflüge von Düsseldorf in die USA bereits den 50.000sten Fluggast.
Die Airline ist zufrieden mit der Auslastung der Angebote, die über Plan liegt, wie ein Sprecher mitteilte. Lufthansa wachse nicht nur auf den Langstrecken deutlich, sondern auch im Europa-Netz. Bereits Anfang Juni hatte die Fluggesellschaft mehr als zwei Millionen Passagiere transportiert. Das Angebot der Lufthansa-Destinationen ist seit 2002 von 26 auf insgesamt 63 angewachsen.