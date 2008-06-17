Lufthansas Langstrecken Düsseldorf - Nordamerika gut ausgelastet

Lufthansa vermeldet 48 Tage nach der Lancierung der neuen Langstreckenflüge von Düsseldorf in die USA bereits den 50.000sten Fluggast.

Lufthansa begrüsst 48 Tage nach der Lancierung der neuen Langstreckenflüge von Düsseldorf in die USA bereits den 50.000sten Fluggast.