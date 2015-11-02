Lufthansa-Flugbegleiter drohen mit Streik

Lufthansa Flugbegleiter (Foto: Lufthansa)

Nach gescheiterten Gesprächen mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo droht der Lufthansa nun eine weitere Streikwelle.

Bei der Lufthansa ist wieder Feuer im Dach, nach den Piloten wollen nun auch die Flugbegleiter in den Ausstand treten. Die gemeinsamen Gespräche für einen neuen Tarifvertrag sind am Samstag gescheitert. Die Lufthansa tut alles daran den Streik zu verhindern, so könnte eine Schlichtungsstelle angefragt werden, um den gescheiterten Verhandlungen wieder auf die Beine zu helfen.

Die Gewerkschaft hat jedoch bereits heute entscheiden, dass Streiks vorbereitet würden, diese sollen dann am nächsten Freitag beginnen und bis zu einer Woche dauern. Die Gewerkschafter räumen der Lufthansa noch eine Gnadenfrist bis Donnerstag um 17Uhr 00 ein, dann sollte eine Lösung auf dem Tisch liegen. Verhandelt wird nun schon bald seit zwei Jahren, es scheint mehr als fraglich zu sein, dass sich die beiden streitenden Parteien einigen können. Für den Kunden ist zu hoffen, dass die Vernunft gewinnt und trotz verhärteten Fronten eine gütliche Lösung gefunden wird.