Lufthansa wird bestreikt

Am Montag, dem 22. April 2012, wird die Lufthansa durch Gewerkschaftsmitglieder von Verdi erneut bestreikt.

Der Warnstreik wird bei der Kranich Airline zu vielen Flugstreichungen führen, nach Aussagen von Lufthansa sind hauptsächlich innerdeutsche Linien und Europaflüge von diesem erneuten Arbeitsausstand betroffen. Von insgesamt 1720 Abflügen in Deutschland müssen fast alle gestrichen werden. Die Lufthansa wird durch Techniker und Serviceleute bestreikt, rund 33.000 Angestellte sind in diesen Bereichen bei Lufthansa tätig. Die Gewerkschaft Verdi will damit mehr Druck auf die Geschäftsleitung ausüben, um ihren Forderungen nach mehr Lohn und sicheren Arbeitsplätzen Nachdruck zu verleihen.

Den Flugkunden von Lufthansa und ihren Tochterunternehmungen wird empfohlen, vor Flugantritt einen Blick auf die Homepage von Lufthansa zu werfen.