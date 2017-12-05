Lufthansa wird ausgezeichnet

Lufthansa Airbus A330 (Foto: Lufthansa)

Als erste Fluggesellschaft außerhalb Asiens erhält Lufthansa jetzt das Fünf-Sterne-Siegel der auf Luftfahrt spezialisierten britischen Unternehmensberatung Skytrax.

Damit steigt sie in den erlesenen Kreis von jetzt insgesamt zehn Fluggesellschaften auf, die die begehrte Auszeichnung besitzen.

Die Kombination aus Premiumangeboten und der Qualität und Professionalität der Mitarbeiter mache Lufthansa zurecht zu einer 5-Star Airline", so Spohr weiter, und zeigte sich überzeugt, dass man den fünften Stern auch deshalb bekommen habe, weil dort auch die besten Airline-Mitarbeiter der Welt arbeiten.

Investition ins Flugzeug und den Service

Schon seit Jahren bewertet die Skytrax-Jury die Lufthansa First Class mit fünf Sternen, jetzt erhält die gesamte Airline diese Auszeichnung. Die Lufthansa hat nicht zuletzt durch massive Investitionen in die Flotte und alle Kabinen, mit digitalen Angebote und neuen Lounges ihre Services an Bord und am Boden verbessert. "Die Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung unserer großen Anstrengungen, Lufthansa wieder zu einer der weltweit führenden Premium-Airlines zu machen", so Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG.

Auch bei den World Airline Awards, die auf Passagierbefragungen von 19,8 Millionen Fluggästen aus 105 Ländern basieren, wurde Lufthansa 2017 zur besten Airline Europas gekürt – und zur siebtbesten weltweit. Skytrax befragt seit den 1990er Jahren Passagiere zur Qualität von Airlines und Flughäfen. 1999 vergab das Unternehmen erstmals Qualitätssiegel mit bis zu fünf Sternen. Die Höchstwertung haben bisher weltweit nur zehn Fluggesellschaften erlangt. Laut Skytrax sei es Lufthansa als erster europäischer Fluggesellschaft gelungen, in die Riege der Fünf-Sterne-Airlines aufgenommen zu werden.

Service unter tiefgehenden Tests

Das Prädikat drückt auch die Anerkennung für die Fortschritte aus, die die Airline in den vergangen Jahren besonders im Service gemacht hat. Die Tester reisen dazu mit dem Blick eines Kunden. Sie bewerten für ihr Urteil in umfassenden Prüfungen den Service der jeweiligen Fluggesellschaft in bis zu 800 Bereichen am Boden und in der Luft, dazu gehören Bordservice, Sitzkomfort, Catering, Sicherheitsmaßnahmen, Insflight Entertainement, Duty-free-Angebote und viele weitere Services.

Ein entscheidender Aspekt für die Vergabe des fünften Sterns war für Skytrax die Konsequenz und Kontinuität, mit der Lufthansa die Modernisierung ihres Produktes vorantreibt. So wurden beispielsweise in den letzten Jahren die Kabinen in First, Business, Premium Economy und Economy umfassend erneuert. Außerdem hat die Airline ihren Restaurant-Service von der First auf die Business Class erweitert und damit die individuelle Ansprache der Gäste verbessert.

Wichtig ist auch der Blick nach vorne auf die neue Business Class, die 2020 mit der Boeing 777-9 kommt und auf eine neue, nochmals verbesserte Premium Economy und Economy Class. Auch mit der neuen Lufthansa App und vielen digitalen Services am Boden und an Bord kann Lufthansa punkten. Digitale Möglichkeiten sollen künftig verstärkt genutzt werden, um maßgeschneiderte Angebote und Services für Lufthansa-Gäste zu entwickeln.

Münchner Flughafen freut‘s

Der Münchner Airport, bereits selbst als einziger europäischer zum 5-Star-Airport ausgezeichnet, wird damit auch Drehkreuz der ersten Fünf-Sterne-Fluggesellschaft Europas. Diese Auszeichnung ist für beide eine Erfolgsgeschichte, der Münchner Airport als Drehkreuz und Schwerpunkt der Lufthansa. Denn die Tester hatten bei der Bewertung auch die Angebote sowie die Abfertigungsqualität am Boden im Blick.

Dabei betreibt die größte deutsche Fluggesellschaft mit dem Flughafen München gemeinsam das neue Terminal 2 und den Satelliten. Wo wurde im März dieses Jahres bei den World Airport Awards das Terminal 2 zum besten Terminal der Welt gewählt.

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