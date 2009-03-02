Lufthansa will volle Unterstützung der EU

Die Deutsche Lufthansa will ihr Angebot zur Übernahme der Austrian Airlines zurückziehen, sollte die Europäische Union nicht alle Bedingungen genehmigen.

Sollte die Europäische Kommission die Übernahme der gesamten Schulden in der Höhe von 500 Millionen Euro der AUA durch die Regierung nicht bewilligen, würde der Deal kollabieren, so Wolfgang Mayrhuber, CEO der Lufthansa. Dies ist das erste Mal, dass Mayrhuber klar sagt, er akzeptiere keine Veränderungen der Bedingungen durch die EU. Das Angebot der Lufthansa kann vom 2. März bis zum 11. Mai angenommen werden. Im Dezember hatte die deutsche Airline einen Vertrag zum Kauf der unrentablen AUA unterzeichnet. Darin erklärte sie sich damit einverstanden, den 42-Prozent Anteil der OeIAG zu übernehmen und die Airline für insgesamt 377 Millionen Euro zu kaufen. Die Europäische Kommission hat nun Zweifel darüber geäussert, dass der Betrag zur Übernahme der Schulden der Austrian Airlines durch die Regierung bei einem Minimum liegt.