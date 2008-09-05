Lufthansa will noch häufiger nach Indien fliegen

Lufthansa sieht grosses Potenzial in Indien und will ihre Flugverbindungen ausbauen.

Der neue Winterflugplan sieht tägliche Verbindungen zwischen München und Mumbai, dem früheren Bombay vor. Auch mittelgrosse Städte werden als mögliche Destinationen in Betracht gezogen. Zurzeit fliegt Lufthansa wöchentlich 55 Mal in sieben indische Städte. 25 Prozent aller Flüge, die Lufthansa im asiatisch-pazifischen Raum betreibt, gehen nach Indien. Dank dem im April dieses Jahres erweiterten Luftverkehrsabkommen zwischen Deutschland und Indien können die Angebote nun erweitert werden. Lufthansa kooperiert mit Air India, die im nächsten Jahr der Star Alliance beitreten soll. Die erste Flugverbindung nach Indien nahm Lufthansa vor 40 Jahren auf.