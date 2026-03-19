Lufthansa wertet das Reiseerlebnis mit Premium-Hautpflege von BABOR auf

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Ab Ende März wertet Lufthansa das gesamte Langstrecken-Reiseerlebnis mit dem Programm Future Onboard Experience (FOX) auf.

Für das neue Borderlebnis bringt Lufthansa die deutsche Premium-Hautpflege von BABOR an Bord. Die Beauty-Produkte wurden exklusiv für Reisende zusammengestellt, um die Haut in der Luft und darüber hinaus zu pflegen. First Class und Business Class Gäste kommen künftig in den Genuss luxuriöser Hauptpflege auf höchstem Niveau.

„Mit BABOR als neuem Partner für unsere Amenity Kits in der First und Business Class zeigen wir, dass unser Premium-Anspruch nicht bei neuen Sitzen und einem neuen Kulinarik-Konzept aufhört – luxuriöse Details wie hochwertige Hautpflege machen den feinen Unterschied an Bord. Gemeinsam mit BABOR bieten wir unseren Gästen künftig ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis über den Wolken", erklärt Michelle Mynhardt, Head of Brand Marketing and Customer Relations Lufthansa.

Premium-Hautpflege von BABOR bei Lufthansa (Foto: Lufthansa)

„Lufthansa und BABOR verbindet ein besonderer Anspruch an Innovation, Tradition und exzellente Gästeerlebnisse", sagt Mirja Rousselle, Vice President Global Marketing bei BABOR. „Gemeinsam möchten wir Reisen zu einem Erlebnis machen, das besonders und persönlich ist und dazu gehört für uns auch Pflege. Diese persönlichen Momente sind in unserer schnelllebigen Welt besonders wertvoll."

In der Business Class erhalten Fluggäste ab Anfang Mai ein neues Amenity Kit mit Lippenbalsam und Handcreme aus der Soul & Body-Linie.

In der First Class genießen Reisende die DOCTOR BABOR Collagen-Peptide Booster Cream, eines der beliebtesten Produkte aus dem Hause BABOR.

Die Zusammenarbeit geht jedoch über ein normales Amenity Kit hinaus: First Class Gäste können aus einem völlig neuartigen Menü weitere Produkte auswählen, die genau zu ihnen und ihren Hautbedürfnissen passen. Die Crew bringt Gästen ihre individuell gewählten Produkte dann direkt an den Sitz. Neben einer revitalisierenden Augencreme, Eye Zone Patches und einem straffenden Filler Serum steht auch eine feuchtigkeitsspendende Gel-Creme zur Auswahl, die besonders in 10.000 Meter Höhe für eine gepflegte Haut sorgt. Das neue Amenity-Menü stellt ganz bewusst die individuellen Wünsche und Präferenzen der Gäste in den Mittelpunkt und schafft so ein ganz besonders individuelles und persönliches -Pflegeerlebnis.

Mit FOX investiert Lufthansa für Ihre Gäste in zusätzlichen Komfort, Individualität und außergewöhnliche Lufthansa Signature Moments.

Über BABOR

BABOR ist die namensgebende Marke der BABOR BEAUTY GROUP – einem deutschen Familienunternehmen, globalen Player in der Skincare-Industrie und Heimat einiger der begehrtesten internationalen Beauty-Brands. BABOR steht für Expert Skincare Made in Germany. Mit Produktionsstätten und Laboren am und nahe dem Hauptsitz in Deutschland hat BABOR ein einzigartiges Leistungsversprechen entwickelt – die BABOR Trinity: hochwirksame Hautpflege mit maximaler Hautverträglichkeit, die verwöhnende Texturen mit höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen verbindet. Zum Portfolio der BABOR BEAUTY GROUP gehören außerdem verschiedene Private Label. Seit 2014 führt die dritte Generation der Eigentümerfamilie das Unternehmen. Dr. Martin Grablowitz und Isabel Bonacker leiten den Verwaltungsrat.