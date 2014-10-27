Lufthansa verhandelt mit Piloten

Nach acht Streiktagen wird zwischen der Lufthansa und dem Pilotenverband der Lufthansa wieder verhandelt.

Für die Verhandlungen wurde ein externer Schlichter beigezogen, er soll den Parteien bei der Kompromisssuche helfen. Die Gewerkschaft bleibt aber weiterhin streikbereit. Die beiden Tarifpartner haben sich darauf geeinigt, in der Öffentlichkeit nicht über den Ort und die Zeit der Verhandlungen zu sprechen. Obwohl sich der bislang härteste Streik in der Lufthansageschichte an der Übergangsversorgung der Piloten entzündet hatte, soll nun auch wieder über die Gehälter der Kapitäne und Co-Piloten sowie weitere Themen gesprochen werden.