Lufthansa veröffentlicht Sonderflugplan

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Aufgrund der Corona Krise veröffentlicht Lufthansa reduzierte Flugpläne ihrer Passagierairlines für den Zeitraum vom 29. März bis zum 24. April.

Die Flugstreichungen werden sukzessive in den Buchungssystemen umgesetzt, betroffene Fluggäste werden ab heute über die Änderungen und Umbuchungsmöglichkeiten informiert. Bei allen Passagierairlines der Gruppe müssen in Summe 23.000 Flüge gestrichen werden. Weitere Annullierungen sind für die nächsten Wochen zu erwarten. Flugplananpassungen für die Zeit ab dem 25. April erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Kapazitätsanpassungen betreffen hauptsächlich Europa, Asien und den Nahen Osten. Bei den Streichungen wird darauf geachtet, alle Destinationen auf allen Kontinenten mit einer Airline der Lufthansa Group über die Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel erreichbar zu halten.

Lufthansa Fluggästen, die in den kommenden Wochen eine Reise geplant haben, wird empfohlen, sich vor Reiseantritt über den aktuellen Status des jeweiligen Fluges auf lufthansa.com zu informieren. Gäste, die ihre Kontaktdaten bei Lufthansa hinterlegt haben, werden proaktiv informiert, falls ihr Flug gestrichen wird.

Lufthansa Group