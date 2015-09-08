Lufthansa veröffentlicht Sonderflugplan

Lufthansa Airbus A340 (Foto: Lufthansa)

Nach dem Streikaufruf der Vereinigung Cockpit (VC) für die Piloten der Lufthansa Passage und der Lufthansa Cargo, hat die Fluggesellschaft einen Sonderflugplan veröffentlicht.

Am heutigen Dienstag, 08. September, sieht der Lufthansa-Flugplan insgesamt 1.500 Passagierflüge, davon rund 170 Langstreckenflüge, sowie sieben Frachtflüge vor. Mit einer vergleichsweise hohen Zahl an freiwilligen Cockpitbesatzungen kann mehr als die Hälfte der Interkontinentalflüge trotz des Streiks starten. Insgesamt 84 Langstreckenflüge von und nach Frankfurt, München und Düsseldorf müssen gestrichen werden, während 90 Interkontinentalflüge verkehren können.

Dank der freiwilligen Piloten können auch alle sieben für Dienstag vorgesehenen Frachtflüge durchgeführt werden. Lufthansa Cargo kann damit das komplette Flugprogramm aufrechterhalten.

Um am Mittwoch wieder einen möglichst ungestörten Flugbetrieb zu gewährleisten, müssen bereits heute einzelne Interkontinentalflüge nach Frankfurt, München oder Düsseldorf annulliert werden.

Fluggäste, deren Flug streikbedingt gestrichen wird, haben die Möglichkeit, ihren Flug kostenfrei umzubuchen oder den Flug kostenfrei zu stornieren. Lufthansa setzt alles daran, die Auswirkungen des Streiks für ihre Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Alle Fluggäste der Lufthansa mit Langstreckentickets von und nach Frankfurt, München oder Düsseldorf werden vorsorglich gebeten, sich auf LH.com frühzeitig vor Abflug über den Status ihrer Flüge zu informieren.

Deutsche Lufthansa AG

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