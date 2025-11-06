Lufthansa und SIXT schließen Partnerschaft

Lufthansa Airbus A350 München (Foto: Flughafen München)

Lufthansa und der Premium-Mobilitätsanbieter SIXT gehen eine Kooperation für den exklusiven Lufthansa First Class Limousinen-Service ein.

Seit 20 Jahren bietet Lufthansa ihren First Class Gästen und HON Circle Members an den Drehkreuzen Frankfurt und München eine höchst komfortable und nahtlose Anfahrt direkt bis ans Flugzeug und bei Ankunft wieder zurück.

Ab sofort stehen insgesamt 40 Fahrzeuge unterschiedlicher Modelle von SIXT am Frankfurter und Münchner Flughafen für den Premium-Service zur Verfügung. Die Fahrzeuge sind mit den jeweiligen Markenlogos von Lufthansa und SIXT sowie dem Schriftzug „Lufthansa Shuttle Service" versehen.

Heiko Reitz, Mitglied des Bereichsvorstands von Lufthansa Airlines und Hub Manager München, sagt: „Wir freuen uns, mit SIXT einen starken Partner für unseren First Class Limousinen-Service gewonnen zu haben. Die Kooperation ermöglicht es uns, unseren First Class Gästen und HON Circle Members eine noch größere Auswahl an Premium-Fahrzeugen für den beliebten Service anzubieten. So können wir besser auf die wachsenden Bedürfnisse unserer Gäste nach mehr Flexibilität und individuelleren Lösungen im Rahmen unseres Premium- Bodenangebots eingehen."

Vinzenz Pflanz, Vorstandsmitglied und Chief Business Officer der Sixt SE, sagt: „SIXT und Lufthansa verbindet seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen eine vertrauensvolle Partnerschaft, die auf einem gemeinsamen Verständnis von Qualität, Service und Premiumerlebnis basiert. Die Kooperation für den Limousinen-Service ist ein weiterer Beleg für dieses Vertrauen und unseren Anspruch, Kunden maximalen Komfort und ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten."

