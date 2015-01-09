Lufthansa und Germanwings schließen Streckenübertragung erfolgreich ab

Germanwings A319 (Foto: Germanwings)

Mit der Übergabe der Strecke Düsseldorf–Zürich von Lufthansa an Germanwings am gestrigen Donnerstag (8. Januar 2015) ist die Lufthansa Gruppe erfolgreich in das neue Jahr gestartet.

Eines der größten Strukturprojekte der Unternehmensgeschichte wurde damit erfolgreich und fristgerecht abgeschlossen. Das Konzept der neuen Germanwings wurde im Dezember 2012 vorgestellt, der Marktstart erfolgte zum 1.Juli 2013. Mit dem Übergang der Strecke Düsseldorf–Zürich wurde die Bündelung aller Inlands- und Europastrecken abseits der beiden Drehkreuze Frankfurt und München bei Germanwings nach Plan vollendet. Insgesamt hat Germanwings in den vergangenen Monaten 115 Strecken von Lufthansa übernommen, die größte Anzahl mit 52 Strecken am Flughafen Düsseldorf.

Carsten Spohr, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG, sagte: „Mit dem heutigen Erstflug der Germanwings von Düsseldorf nach Zürich wird das bisher größte Projekt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Die Positionierung der neuen und deutlich größeren Germanwings ist hervorragend gelungen. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hart für diesen Erfolg gearbeitet haben. Im WINGS-Geschäftsmodell vereinen wir durch niedrige Kosten ermöglichte, günstige Preise mit der Pünktlichkeit und dem Qualitäts- und Sicherheitsanspruch der Lufthansa Gruppe. Diese Kombination kommt bei unseren Fluggästen gut an und findet zunehmend Anklang in vielen europäischen Märkten. Der Erfolg des Projekts stärkt daher zugleich unsere Zuversicht für die Schaffung unserer neuen Eurowings, die noch in diesem Jahr starten wird.“

Thomas Winkelmann, Sprecher der Germanwings-Geschäftsführung: „Wir haben in den vergangenen Monaten die Grundlage für die sehr erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens gelegt. Nie waren wir größer, nie waren wir an so vielen deutschen Flughäfen Marktführer. Noch viel wichtiger ist jedoch, dass wir wirtschaftlich wieder auf Erfolgskurs sind.“ Mit dem Abschluss der Migration von Lufthansa-Strecken auf Germanwings sei jetzt ein Megaprojekt erfolgreich zum Abschluss gekommen, das eine große Herausforderung für das Unternehmen war. „Aber das Team hat die Herausforderung mit Bravour gemeistert. Auf diesen Erfolg können wir jetzt aufbauen.“

Die neue Verbindung zwischen Düsseldorf und Zürich wird von Germanwings mit 24 wöchentlichen Flügen bedient und zählt zu den volumenstärksten Strecken ab der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt. Der Frühflug startet ab Düsseldorf um 7:00 Uhr, ein Mittagsflug um 13:30 Uhr, ein nachmittäglicher um 17:05 Uhr und ein Abendflug um 18:55 Uhr ergänzen das Angebot. Alle Flüge für den laufenden Winterflugplan und den Sommerflugplan 2015, der bis Ende Oktober gilt, sind bereits buchbar – zum Beispiel auf www.germanwings.com .

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