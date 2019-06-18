Lufthansa und Expedia arbeiten zusammen

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group Netzwerk Airlines und der Expedia-Konzern werden ab sofort im Bereich Airline Distribution eng zusammenarbeiten.

Gemeinsames Ziel ist es, mehr Reisenden Zugang zum bestmöglichen Reiseangebot mit Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines auf den Webseiten der Expedia Group zu bieten. Grundlage der mehrjährigen Zusammenarbeit ist der derzeit führende Distributionsstandard NDC.

Ab sofort gibt die Expedia Group Passagieren von Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines die Möglichkeit, in den europäischen Märkten von den Angeboten des NDC Partner Program der Airlines zu profitieren. Dazu gehören auch die NDC Smart Offer, die günstigsten Tarife der Lufthansa Group Netzwerk Airlines. Auf den Expedia Group Seiten sollen die Angebote weltweit, einschließlich des wichtigen nordamerikanischen Marktes, bis 2020 verfügbar sein.

Die Kooperation der beiden Unternehmen geht über den Beitritt der Expedia Group zum NDC-Partner Program der Lufthansa Group hinaus. So werden die Unternehmen in Zukunft gemeinsam kundenorientierte Technologien entwickeln, um den Reisenden einen noch besseren Zugang zu einem breiten Angebot zu ermöglichen. Künftig sollen zudem auch Geschäftsreisende von Egencia auf die NDC Smart Offer zugreifen können.

"Die Kooperation mit der Expedia Group, welche unsere jeweiligen technologischen Kompetenzen, das Netzwerk des Lufthansa Konzern Airlines und die globale Reichweite des Expedia-Konzerns verbindet, wird das Buchungserlebnis für Reisende in Europa, Asien und Nordamerika weiter verbessern", sagt Heike Birlenbach, Senior Vice President Sales Lufthansa Hub Airlines und Chief Commercial Officer (CCO) Hub Frankfurt.

Greg Schulze, Senior Vice President der Expedia Group, betont: "Die Bereitstellung kundenorientierter Reiseoptionen durch die Kraft der Technologie ist ein Kernelement unserer Strategie, da wir die Welt für Millionen von Reisenden in Reichweite bringen. Die Expedia Group hat vor mehr als zwei Jahrzehnten im Online-Reisesegment begonnen und wir sind weiterhin führend in der Branche mit bedeutenden Investitionen in die Airline Technologie für unsere Kunden und Partner. Wir freuen uns sehr, mit den Fluggesellschaften des Lufthansa Konzerns zusammenzuarbeiten, um skalierbare NDC-Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Bedürfnissen von Reisenden als auch von Fluggesellschaften gerecht werden."

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