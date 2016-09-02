Lufthansa stockt München-Graz Flüge auf

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Lufthansa stockt die täglichen Flüge vom Flughafen Graz nach München auf. Derzeit wird die Strecke viermal täglich bedient.

Mit Beginn des Winterflugplanes am 30.10.2016 erfährt die Verbindung eine Aufstockung auf bis zu fünf tägliche Frequenzen. „Unsere Passagiere aus Graz haben in München ideale Anschlussverbindungen. Das Lufthansa Terminal zählt zu den Besten der Welt: Kurze Wege, ein angenehmes Ambiente und schnelle Umsteigeverbindungen. Das „5-Sterne Reise-Erlebnis“ gibt es insbesondere auch im kürzlich neueröffneten Satellitengebäude, einer Erweiterung des Lufthansa Terminals“, sagt Marco Götz, Leiter Netzmanagement Hub München.

„Der Flughafen München ist nach Frankfurt der größte Flughafen Deutschlands und belegt Platz 7 unter den zehn aufkommensstärksten Airports Europas“, informiert Mag. Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Sein dichtes Netz an Umsteigemöglichkeiten erklärt die seit Jahren wachsenden Passagierzahlen ab und nach Graz. Für unsere Fluggäste sind die zusätzlichen Flüge eine hervorragende Bereicherung“.

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