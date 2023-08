Lufthansa steigt bei Brussels Airline ein

Heute Nachmittag will Lufthansa Chef Wolfgang Mayrhuber zusammen mit dem Geschäftsführer von Brussels Airline, Etienne Davignon, über die Pläne informieren.

Ein Einstieg bei Brussels Airlines macht für Lufthansa durchaus Sinn. Die belgische Fluggesellschaft ist auf dem Grossflughafen Brüssel stark verankert und führt ein kleines Streckennetz in Europa und ist auf der Langstrecke nach Destinationen in Afrika fokussiert. Über die zukünftige Beteiligung werden die Chefs beider Fluggesellschaften heute Nachmittag in Brüssel informieren. Die Eigentümerstruktur von Brussels Airlines ist momentan ziemlich heterogen, 70,1 Prozent der Anteile gehören einem Konsortium von 40 belgischen Investoren. Grösster Aktionär ist der frühere Virgin Express Besitzer Sir Richard Branson.