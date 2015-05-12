Lufthansa stationiert ersten Airbus A350 in München

Airbus A350-900 Lufthansa (Foto: Airbus)

Die ersten Flugzeuge der Lufthansa-Flotte vom Typ Airbus A350-900 werden ab Ende 2016 in München stationiert.

Lufthansa hat insgesamt 25 Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 bestellt, die künftig an den Drehkreuzen Frankfurt und München eingesetzt werden. „Der Airbus A350 ist unser Einstieg in die 2-Liter-Klasse und ein wichtiger Schritt in Richtung aktiver Schallschutz: Das Flugzeug erzeugt einen 30 Prozent kleineren Lärmteppich“, sagt Thomas Klühr, Mitglied des Lufthansa Passagevorstands Finanzen & Hub München. In diesem Sommer betreibt Lufthansa an ihrem Münchner Drehkreuz insgesamt 26 Langstrecken-Flugzeuge, darunter 17 vom Typ A340-600 und 9 vom Typ A330-300.

Der Airbus A350-900 fliegt so sparsam wie kein anderer Flugzeugtyp. Im Schnitt wird das neue Flugzeug nur noch 2,9 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer Flugstrecke verbrauchen. Das sind rund 25 Prozent weniger als bei heute eingesetzten Modellen. Modernste Rolls Royce Trent XWB-Triebwerke und ein aerodynamisches Design reduzieren zudem die Geräusch-Emissionen bis weit unter die gegenwärtigen vorgeschriebenen Grenzwerte.

Darüber hinaus ist es auch in der Flugzeugkabine durch neue Dämmverfahren und schallschluckende Materialien besonders leise. Gäste profitieren in der A350-900 zudem von breiteren Panoramafenstern und geräumigeren Gepäckablagefächern.

Lufthansa