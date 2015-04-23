Lufthansa stärkt Linie zwischen Rostock und München

Rostock Airport (Foto: Rostock Airport)

Am 20.April 2015 wurde mit dem Lufthansa Flug 2189 eine zusätzliche Geschäftsreiseverbindung von Rostock nach München durch die Staatssekretärin Frau Ina-Maria Ulbrich und den Geschäftsführer der IHK zu Rostock, Herrn Jens Rademacher, offiziell eröffnet.

„Der Ausbau der Anbindung an das Drehkreuz München ist ein erfolgreicher Meilenstein für die gesamte Region, touristisch sowie auch wirtschaftlich. Eine Entwicklung, die nur Hand in Hand mit der IHK zu Rostock, Rostock Business, dem Tourismusverband des Landes und der Tourismusgesellschaft der Stadt Rostock erreicht werden konnte.“ – so Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des Flughafen Rostock-Laage.

Ab sofort bietet die Deutsche Lufthansa ab Rostock-Laage vier wöchentliche Verbindungen nach München an. Jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags bietet der Anschluss zum internationalen und Europa-Drehkreuz Anschlussmöglichkeiten nach ganz Europa sowie nach Asien und Nordamerika wie z.B. Sao Paulo, Peking, Chicago, Rom, Paris u.v.m.

Flughafen Rostock-Laage