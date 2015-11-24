Lufthansa soll erneut bestreikt werden

Lufthansa Flugbegleiter (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Kabinengewerkschaft UFO hat erneut zum Streik aufgerufen, ab Donnerstag soll die Lufthansa zum zweiten Mal bestreikt werden.

Knapp zwei Wochen nach dem ersten Streik, der eine Woche dauerte und bei Lufthansa zu einem beträchtlichen Schaden führte, soll schon wieder in den Arbeitskampf gezogen werden. Die Gewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder aufgerufen am Donnerstag und Freitag zu streiken. Das Kabinenpersonal kämpft für mehr Lohn und die Weiterführung der Privilegien beim Vorruhestand.