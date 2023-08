Lufthansa setzt Brussel Airlines auf ihre Fusions-Wunschliste

Lufthansa will die Fluggesellschaft Brussels Airlines übernehmen.

Die Verhandlungen mit der Muttergesellschaft SN Airholding um eine Kapitalbeteiligung von 45 Prozent und Kaufoptionen sind in Gang. LH übernimmt die 45 Prozent für EUR 65 Millionen (USD 95,6 Millionen). Der Preis für die 55 Prozent, die sie in zwei Jahren erwerben kann, ist von SN’s Wertentwicklung abhängig.

Brussels Airlines ist die Nachfolgefluggesellschaft der staatlichen Sabena und umfasst den früheren LCC Virgin Express. 2007 hatte sie 5,8 Millionen Passagiere. Die Auslastung von Brussels Airlines lag im ersten Halbjahr 2008 bei nur 61,1 Prozent. 2007 machte sie 23,1 Millionen Euro Reingewinn. Sie fliegt mit ihren 3000 Angestellten vorwiegend kleine AVRO oder BAe Jets und einige 737, A319 und A330-300.

Fusionsgerüchte gab es bereits seit letztem Frühling bekannt. In einer gemeinsamen Mitteilung sagten die Fluggesellschaften gestern, dass Brussels Airlines als eigenständige Fluggesellschaft in den LH Konzern aufgenommen werde. LH bietet zurzeit auch um die zum Verkauf stehenden Austrian Airlines und schloss vor einem Jahr die Übernahme von Swiss ab. Ihren Anteil an British Midlands könnte sie aufstocken.