Lufthansa publiziert Verkehrszahlen

Die Verkehrsbilanz der Deutschen Lufthansa wurden im Februar vom Pilotenstreik bei Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo stark beeinflusst.

Die Kapazität sank gegenüber Vorjahr um 2,6 Prozent. Der Passagierabsatz ging um 2,3 Prozent zurück, so dass die Auslastung leicht stieg (+0,3 PP). Dabei ging auf der Kurzstrecke der Sitzladefaktor bei rückläufigem Absatz (-2,3%) um 1,7 Prozentpunkte auf 61,4 Prozent zurück. In allen Langstreckenregionen stieg jedoch die Auslastung bedingt durch die streikbedingten Angebotsreduzierungen und weniger rückläufigen Absatz. Bei der besonders vom Streik betroffenen Lufthansa Passage traten im Februar 7,2 Prozent weniger Passagiere einen Flug an. Der Lufthansa Konzern hat in dem schwierigen Geschäftsjahr 2009 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 22,3 Mrd. EUR erwirtschaftet, rund 10 Prozent weniger als im Vorjahr (24,8 Mrd. EUR). Der Konzern erreichte dabei sein Ziel operativer Profitabilität mit einem operativen Gewinn von 130 Mio. EUR (Vorjahr: 1,3 Mrd. EUR). Das Konzernergebnis beträgt -112 Mio. EUR (Vorjahr: 542 Mio. EUR). Die Kurzarbeitsquote für das Bodenpersonal der Lufthansa Cargo in Deutschland wird auf 20 Prozent reduziert und bis 28. Februar 2011 verlängert. Durch die Maßnahme kann das Unternehmen seine Personalkapazitäten weiterhin den Nachfragerückgängen im Luftfrachtgeschäft flexibel anpassen. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass alle tariflichen und außertariflichen Bodenmitarbeiter statt bisher 25 Prozent künftig 20 Prozent weniger arbeiten. Vorstandsmitglieder und Führungskräfte beteiligen sich weiterhin mit einem freiwilligen Gehaltsverzicht an der Maßnahme.