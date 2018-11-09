Lufthansa präsentiert soliden Oktober

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im Oktober 2018 insgesamt 6,437 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 5,8 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde das Angebot um 4,5 Prozent auf 17,458 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 4,1 Prozent auf 14,212 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Lufthansa German Airlines insgesamt 59,762 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen bei der Lufthansa Group im Oktober um neun Prozent auf 13,231 Millionen Fluggäste.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 121,756 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 10,7 Prozent entspricht.