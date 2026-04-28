Lufthansa präsentiert neue Uniform

Lufthansa Jubiläums Airbus A350-900 am Flughafen Köln/Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Mit Eleganz und Stil in die Zukunft. Lufthansa führt für ihre Mitarbeitenden eine neue Uniform ein, die im Jahr des 100-jährigen Gründungsjubiläums Tradition und Moderne vereint.

Bei einer Modenschau im Besucher- und Konferenzzentrum „Hangar One" der Lufthansa Group wurde die neuen Outfits für das Cockpit-, Kabinen- und Stationspersonal erstmals präsentiert. Das Design entstand in Zusammenarbeit mit vielen Mitarbeitenden aus allen uniformtragenden Bereichen, die alle Styles in Tragetests auf Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit geprüft haben und dem Designteam wertvolle Hinweise lieferten, wie die Elemente verbessert werden können. Final entwickelt wurden die Outfits dann zusammen mit der renommierten Fashionmarke BOSS.

Neue Lufthansa Uniformen (Foto: Lufthansa)

Nach über zwei Jahrzehnten mit der aktuellen Uniform führt Lufthansa nun schrittweise rund 40 neue und neu interpretierte Uniformteile ein. Dabei bleiben die Markenfarben von Lufthansa dominierend – das elegante Dunkelblau und das ikonische Lufthansa-Gelb. Ein besonderes Highlight ist ein Cape für das Kabinen- und Bodenpersonal, das eine Hommage an die Geschichte von Lufthansa darstellt und gleichzeitig den Blick in die Zukunft symbolisiert.

Der gemeinsame Co-Design-Prozess der neuen Outfits markiert den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und BOSS. Beide Marken stehen für höchste Ansprüche an Qualität, Präzision und zeitloses Design – Werte, die auch durch die ausgeprägte Tailoring-Kompetenz der Marke BOSS zum Leben erweckt werden. Diese enge Zusammenarbeit verfolgt das gemeinsame Ziel, die Identität beider Marken für Konsumentinnen und Konsumenten erlebbar zu machen und neue Maßstäbe in den Premiumsegmenten Reisen und Fashion zu setzen.

Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, sagt: „Unsere neue Uniform ist weit mehr als ein Kleidungsstück, sondern ein Ausdruck unserer Identität und ein Versprechen an unsere Gäste weltweit. Sie ist unsere Visitenkarte und steht für Qualität, Verlässlichkeit und den unverwechselbaren Stil, den unsere Passagiere auf jeder Reise mit Lufthansa erleben."

James Foster, SVP Global Marketing HUGO BOSS ergänzt: „In enger Zusammenarbeit mit Lufthansa haben wir Schneiderexpertise und Luftfahrtkompetenz zusammengeführt. Die neuen Looks stehen für Qualität, Beständigkeit und unseren gemeinsamen Anspruch an Exzellenz. Wir freuen uns, Lufthansa auch im nächsten Kapitel ihrer Reise zu begleiten – in der Luft und am Boden."

Die neue Uniformlinie überzeugt nicht nur durch ihr zeitloses Design, sondern auch durch ihre durchdachte und kostenbewusste Konzeption. Mitarbeitende können neue und bestehende Uniformteile flexibel kombinieren, was Ressourcen schont und gleichzeitig den individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Die Einführung der neuen Outfits erfolgt gestaffelt und beginnt im vierten Quartal 2026. Mit diesem Schritt stärkt Lufthansa ihre Rolle als führende Premium-Airline und setzt ein klares Zeichen für Innovation und die Modernisierung ihrer Marke.