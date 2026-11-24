Lufthansa präsentiert neue Reise App

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Neue Lufthansa Group App verbindet Airline-Services und Miles & More. Kunden von Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways und Discover Airlines profitieren davon.

Die Lufthansa Group startet eine neue App für ihre Kundinnen und Kunden. Sie bündelt die digitalen Services von Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways und Discover Airlines rund um Buchung und Reise und ergänzt diese um Lufthansa Group Miles & More Funktionen. Damit schafft die Lufthansa Group einen neuen digitalen Zugang zu den Angeboten und Services ihrer Airlines entlang der gesamten Reisekette.

Die neue App ist zugleich ein konsequenter nächster Schritt in der Weiterentwicklung der ‚Lufthansa Group' Marke. Sie macht die Lufthansa Group für Kundinnen und Kunden digital deutlich stärker erlebbar und unterstützt den Anspruch der Gruppe, ein hochwertiges und möglichst nahtloses Reiseerlebnis über ihre Premium-Airlines hinweg zu bieten.

„Mit der Lufthansa Group verbinden unsere Kundinnen und Kunden starke Airlines und ein exzellentes Reiseerlebnis. Die neue App ist der nächste logische Schritt, unsere Marke weiterzuentwickeln und sie für unsere Gäste mehr als je zuvor erlebbar zu machen. Indem wir die Angebote und Services unserer Airlines und Lufthansa Group Miles & More in einer App bündeln, machen wir das Reisen für unsere Gäste noch einfacher und komfortabler", erklärt Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group.

Mit der Lufthansa Group App können Reisende Flüge der Lufthansa Group und vieler Partner-Airlines suchen und direkt buchen, Sitzplätze reservieren oder ändern sowie zusätzliches Gepäck und weitere Services zu ihrer Buchung hinzufügen. Auch Miles & More Prämienflüge können über die App gebucht werden. Während der Reise stehen zudem der Online Check-in und mobile Bordkarten sowie aktuelle Fluginformationen und Benachrichtigungen zur Verfügung. Kundinnen und Kunden können ihre Buchungen verwalten und unter anderem Informationen zu Flughäfen und zum Service an Bord abrufen. Nach der Ankunft können sie den Status ihres aufgegebenen Gepäcks verfolgen.

Damit begleitet die App Kundinnen und Kunden von der Reiseplanung über den Aufenthalt am Flughafen, auf dem Flug und bis zur Ankunft. Der schnelle und einfache Zugang zu allen relevanten Informationen und Services trägt zu einem durchgängigen und hochwertigen Reiseerlebnis bei und unterstreicht den Premium-Anspruch der Lufthansa Group.

"Die App ist für uns mehr als ein neuer digitaler Kanal. Sie ist das technische Fundament, auf dem wir unsere digitalen Services gruppenweit weiterentwickeln, auf einer modernen, sicheren und skalierbaren Architektur. So bringen wir neue Funktionen künftig deutlich schneller zu unseren Kundinnen und Kunden", sagt Grazia Vittadini, Chief Technology Officer der Lufthansa Group.

Auch erste Lufthansa Group Miles & More Funktionen sind direkt in der Lufthansa Group App integriert. Miles & More Teilnehmende können ihren Punktebestand, ihren Status sowie ihre Transaktionen einsehen. Darüber hinaus haben sie Zugriff auf Partnerangebote und ihr persönliches Postfach sowie auf die Buchung von Prämienflügen. Damit vereinfacht die Lufthansa Group den Zugang zu den Miles & More Services spürbar und macht deren Nutzung für Kundinnen und Kunden noch komfortabler.

Die Lufthansa Group App wird fortlaufend weiterentwickelt und um weitere Funktionen inklusive zusätzlicher Lufthansa Group Miles & More Services ergänzt. Die neue App steht ab sofort in den bekannten App-Stores zum Download zur Verfügung. Sie ergänzt die bestehenden Apps der einzelnen Airlines, die weiterhin verfügbar sind und ausgebaut werden.

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