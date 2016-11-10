Lufthansa präsentiert Oktober

Lufthansa Airbus A321 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im Oktober 2016 insgesamt 5,874 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Abnahme von 0,1 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde das Angebot um 0,7 Prozent auf 16,561 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage verschlechterte sich um 1,3 Prozent auf 13,340 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Oktober um 3,1 Prozent auf 10,481 Millionen Fluggäste.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 94,878 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 1,1 Prozent entspricht.