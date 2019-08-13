Lufthansa präsentiert Julizahlen

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa German Airlines flogen im Juli 2019 insgesamt 6,943 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juli 2018 um 4,1 Prozent auf 18,910 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 16,428 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat um 0,9 Prozentpunkte auf hohe 86,9 Prozent angezogen.

In den ersten sieben Monaten flogen mit der Lufthansa German Airlines insgesamt 41,284 Millionen Passagiere, das waren 3,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Juli 2019 um 3,3 Prozent auf 14,595 Millionen Fluggäste.

In den ersten sieben Monaten flogen mit allen Airlines im Lufthansa Konzern 83,536 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,3 Prozent.