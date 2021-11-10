Lufthansa platziert neue Schuldscheine

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Die Deutsche Lufthansa AG hat erneut erfolgreich eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro begeben.

Die Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro wur-de in zwei Tranchen mit einer Laufzeit von zwei beziehungsweise fünfeinhalb Jahren plat-ziert: Die Tranche mit einer Laufzeit bis zum 16. November 2023 hat ein Volumen von 600 Millionen Euro und wird mit 1,625 Prozent pro Jahr verzinst. Die Tranche mit einer Laufzeit bis zum 16. Mai 2027 hat ein Volumen von 900 Millionen Euro und wird mit 2,875 Prozent pro Jahr verzinst. Die beiden Tranchen über zwei und fünfeinhalb Jahre ergänzen das Fäl-ligkeitenprofil des Konzerns bestmöglich.

Remco Steenbergen, Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa AG, sagt:

„Die erneut zu attraktiven Konditionen aufgenommenen langfristigen Mittel werden zur weiteren Stärkung der Liquidität der Lufthansa Group und zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet. Diese Anleiheplatzierung ist eine von mehreren erfolgreichen Kapi-talmarkttransaktionen, die wir seit Ende letzten Jahres durchgeführt haben. Sie wird auch dazu beitragen, dass die staatlichen Stabilisierungsmittel in Deutschland vollständig zu-rückgeführt werden können.“

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