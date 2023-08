Lufthansa passt Treibstoffzuschläge an

Die Preise für Rohöl sind wieder angestiegen, Lufthansa reagiert mit einer leichten Anhebung der Treibstoffgebühren.

Auf europäischen und nationalen Strecken werden die Zuschläge um drei Euro teurer und betragen nun 24 Euro pro Flug. In Zukunft werden die Preise für Destinationen in Israel, Libanon, Jordanien und Nordafrika mit dem Zuschlag für Europareisen berechnet, was die Flüge billiger werden lässt, da sie bislang wie Überseeflüge behandelt wurden. Auf dem Langstreckenangebot findet eine Anpassung nach Zone statt. Bislang galt ein Treibstoffzuschlag von 82 Euro, nun zahlt der Passagier je nach Zone 77, 82 oder 92 Euro. Diese neue Regelungen der Lufthansa gelten für alle Tickets ab dem 2. Juli 2009. Die Gebühren sind im offerierten Endbetrag bereits inbegriffen.

