Lufthansa noch unentschlossen über BMI-Kauf

Die Deutsche Lufthansa hat noch keine Entscheidung über den Kauf der restlichen 20 Prozent an der britischen BMI fällen können.

Bevor die Planung in Angriff genommen werde, müsse BMI erst schwarze Zahlen schreiben, so CEO Mayrhuber von der Lufthansa. Danach könne man die verschiedenen längerfristigen Vorschläge prüfen. Die deutsche Airline besitzt bereits 80 Prozent der Anteile an BMI, die restlichen 20 Prozent gehören noch der SAS. Mayrhuber äusserte sich nicht zu der Möglichkeit einer strategischen Partnerschaft mit Alitalia oder dem Kauf eines Anteils an der skandinavischen Airline SAS. Obwohl auch Lufthansa mit der Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, scheint sie keine Finanzierungsprobleme zu haben.

