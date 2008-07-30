Lufthansa muss erste Langstreckenflüge streichen

Die Unternehmung teilte gestern mit, dass wegen des Streiks heute erstmals Langstreckenflüge gestrichen würden.

Nach Angaben von Lufthansa werden heut Mittwoch, dem 30. Juli, wohl acht Langstreckenflüge ausfallen. Wie bereits am Dienstag werden auch etwa 70 Kurzstreckenflüge dem Streik zum Opfer fallen. Auf der Langstrecke sind Flüge von Frankfurt nach New York, Calgary und Kalkutta betroffen. Von München aus wird eine Maschine nicht nach Chicago und zurück fliegen. Die Passagiere werden auf Partner Airlines umgebucht.