Lufthansa muss erste Flüge streichen

Der Streik um höhere Löhne zeigte bis heute noch keine grossen Auswirkungen auf den Flugplan bei Lufthansa, heute mussten erste Kurzstreckenflüge gestrichen werden.

Wegen der Streiks des Bodenpersonals, das zu einem grossen Teil durch die Gewerkschaft Verdi vertreten wird, mussten heute bei Lufthansa erste Flüge gestrichen werden. Gestern zeigte der Streik noch keine Wirkung. Die Langstreckenflüge werden laut Angaben von Lufthansa auch heute nicht betroffen sein. Am Morgen mussten 70 Flüge gestrichen werden, da neun Kurzstreckenflugzeuge über Nacht nicht gewartet wurden und deshalb nicht Einsatzbereit waren.