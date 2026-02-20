Lufthansa modernisiert Airbus A320 Kabine

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Nicht nur auf der Langstrecke, auch auf der Kurz- und Mittelstrecke bietet Lufthansa ihren Gästen künftig mehr Komfort und ein modernisiertes Kabinenprodukt.

Insgesamt 38 Flugzeuge des Typs A320 werden seit Frühjahr letzten Jahres umgerüstet und erhalten neben neuen Sitzen des Herstellers Geven auch deutlich größere Gepäckfächer, USB-Anschlüsse an jedem Sitz sowie eine Tablet- und Smartphone-Halterung.

Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines:

Unser Anspruch ist klar: Wir möchten unseren Gästen auch auf der Kurz- und Mittelstrecke ein Premium-Erlebnis bieten. Die A320-Familie ist unsere größte Flotte – deshalb investieren wir in die Modernisierung von mehr als 30 Flugzeugen. Wir präsentieren unseren Gästen eine moderne, hochwertige Kabine, deren Design an unsere Neuauslieferungen auf der Langstrecke angelehnt ist. Unsere Gäste dürfen sich auf mehr Komfort und deutlich mehr Platz für ihr Handgepäck freuen.

Der erste Airbus A320 mit der Registrierung „D-AIZY“ ist nun vollständig umgerüstet und seit Mitte Februar wieder in der Luft. Bis 2029 sollen 38 Airbus A320 umgerüstet werden – im Schnitt dauert der sogenannte „Retrofit“ eines Flugzeugs etwa 30 Tage. Rund 1.000 verschiedene Bauteile von etwa 100 Lieferanten werden im Zuge der Umrüstung neu eingebaut.

Neue Kopfstützen und mehr Komfort: Die neuen, besonders ergonomisch geformten Sitze des italienischen Herstellers Geven bieten Fluggästen mehr Komfort als die bisherigen Sitze. Noch bequemer wird es durch die horizontal beweglichen Kopfstützen und, in der Business Class, auch eine weiter nach hinten verstellbare Rückenlehne.

Mehr Platz für Handgepäck: Die neue Kabine ist mit um 40 Prozent größeren Gepäckfächern ausgestattet und bietet Platz für deutlich mehr Handgepäckskoffer oder Taschen. Grund dafür: Die Gepäckstücke können nun vertikal verstaut werden. Auch das Boarding wird dadurch effizienter, da Fluggäste ihr Gepäck schneller unterbringen können. Das klare Design der neuen „Bins“ sorgt für einen frischen und modernen Gesamteindruck der Kabine.

USB-Anschluss und Halterung für Tablet oder Smartphone: Jeder Sitz erhält einen eigenen USB-A und USB-C-Anschluss, über den mobile Geräte geladen werden können. Zudem werden alle Sitze mit einer Halterung für Tablets und Smartphones ausgerüstet. So können Gäste Filme und Serien besonderes einfach und bequem auf ihren eigenen Geräten ansehen.

