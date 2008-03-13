Lufthansa mit zuversichtlichen Jahresprognosen

Die Lufthansa erwartet für dieses Jahr weiterhin steigende Gewinne trotz des unsicheren Marktes und den hohen Treibstoffpreisen.

Die Fluggesellschaft zehrt von ihrem letztjährigen Rekordgewinn von 1,38 Milliarden Euro, ein Anstieg um 63%, um die durch die Benzinpreise entstehenden Mehrkosten auszugleichen. Sie will ausserdem die Zuschläge auf Europa- und Inlandflügen um 17 Euro pro Passagier und Weg anheben. Bei Langstreckenflügen beläuft sich dieser Zuschlag auf 77 Euros.