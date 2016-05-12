Lufthansa mit weniger Passagieren

Lufthansa konnte im April 2016 5,131 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einer Abnahme von 3,8 Prozent.

Das Angebot wurde mit 15,442 Milliarden Sitzplatzkilometern gleich gehalten wie im Vorjahresapril. Die Nachfrage verschlechterte sich um 2,4 Prozent auf 11,786 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent.

Konzernweit gingen die Passagierzahlen verglichen mit dem vorjährigen April um 2,1 Prozent auf 8,948 Millionen Fluggäste zurück.