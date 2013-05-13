Lufthansa mit weniger Passagieren

Lufthansa konnte im April 2013 6,228 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Abnahme von 1,4 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem April 2012 um 1,6 Prozentpunkte auf 16,003 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 12,329 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von zwei Prozentpunkten hinnehmen, transportiert wurden im April 2013 138.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit gingen die Passagierzahlen verglichen mit dem vorjährigen April um zwei Prozentpunkte auf 8,586 Millionen Fluggäste zurück.