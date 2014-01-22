Lufthansa mit weiteren Strecken im Stundentakt

Lufthansa wird zum kommenden Sommerflugplan die Flugzeiten auf drei weiteren Flugverbindungen an einem festen Stundentakt ausrichten und somit den Kunden die Reiseplanung erleichtern.

So sollen vom 30. März an auch im Europaverkehr auf den frequentierten Strecken von Frankfurt nach Wien, London-Heathrow und Brüssel die Flüge zu regelmäßigen Abflugzeiten verkehren. Die entsprechenden Flüge werden demnach im Stundenrhythmus abfliegen - mit Ausnahme von verkehrsärmeren Zeiten.

Bereits im Oktober 2012 hatte Lufthansa auf drei innerdeutschen Verbindungen von Frankfurt nach Berlin, Hamburg und München einen Stundentakt eingeführt, um vor allem Vielfliegern die Reiseplanung zu erleichtern und auch Wartezeiten bei verpassten Flügen zu reduzieren. Dieses gleichmäßig über den Tag verteilte Flugangebot findet bei vielen Passagieren Zuspruch, so dass Lufthansa jetzt den Stundentakt auch auf die international stark nachgefragten europäischen Verbindungen ausweitet.

Lufthansa plante der Stundentakt auf der Verbindung zwischen Frankfurt und Wien gemeinsam mit Austrian Airlines. Beide Airlines werden diese wichtige Verbindung zwischen ihren Drehkreuzen im Wechsel alle 60 Minuten, teilweise alle 120 Minuten, mit täglich insgesamt 13 Flügen bedienen. Dabei erhöht Austrian Airlines die Anzahl ihrer Flüge auf dieser Strecke von fünf auf sechs tägliche Dienste. Die Abflugzeit in Frankfurt liegt immer zehn Minuten vor der vollen Stunde.

Die Verbindungen nach Brüssel und London-Heathrow fliegt Lufthansa. Hier können Passagiere zwischen zwölf Abflügen pro Tag nach London-Heathrow (Abflug in Frankfurt immer zur vollen Stunde) beziehungsweise zwischen zehn Abflügen nach Brüssel (immer 25 Minuten nach der vollen Stunde) wählen.

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