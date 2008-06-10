Lufthansa mit mehr Fluggästen
10.06.2008 RK
Die Lufthansa konnte im mai erneut wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit der Star Alliance Airline 5,2 Millionen Passagiere, das bedeutet ein Plus von 3,2 Prozent.Die Lufthansa baute ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresmai um 5,1 Prozent aus. Die Auslastung kam ganz leicht auf 78,4 Prozentpunkte zurück. Lufthansa präsentiert mit den Mai Zahlen wieder ein solides Resultat. Die deutsche Airline baut nicht einfach ins Blaue aus, die Märkte werden sehr gezielt bewirtschaftet, das sieht man daran, dass die Airline ihre Angebots- erweiterungen fast vollständig am Markt absetzten konnte. Das Frachtgeschäft war im Mai rückläufig, hier transportierte Lufthansa Cargo 137.000 Tonnen Fracht, das ist 8,6 Prozent weniger als im Mai des Vorjahres.