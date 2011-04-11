Lufthansa mit mehr Fluggästen

Bei der Lufthansa stiegen im März 2011 5,102 Millionen Fluggäste zu, dies waren 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Das Angebot wurde um 9,2 Prozent auf 14,560 Milliarden Sitzplatzkilometer kräftig ausgebaut, die Nachfrage stieg gegenüber dem März 2010 um 1,1 Prozent auf 10,698 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahresmärz um 5,9 Prozent und lag bei unbefriedigenden 73,5 Prozentpunkten. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres flogen mit Lufthansa 13,777 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Verbesserung von 12,5 Prozent. Konzernweit transportierte Lufthansa im März 2011 mit 8,164 Millionen Fluggästen 6,9 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahresmärz.