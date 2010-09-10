Lufthansa mit Passagierzuwachs

Mit der Lufthansa flogen im Berichtsmonat August 2010 5,404 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Anstieg von 9,2 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 5,7 Prozent auf 15,092 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 12,515 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Nachfrage konnte den Ausbau des Angebotes nicht restlos aufnehmen, daher sank die durchschnittliche Auslastung um 0,6 Prozent auf ausgewogene 82,9 Prozentpunkte. Die Flugleistung nahm gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,5 Prozent auf 53.328 Flüge zu. Konzernweit wurden 8,509 Millionen Passagiere transportiert.