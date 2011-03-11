Lufthansa mit Passagierzuwachs im Februar

Mit der Lufthansa flogen im Februar 2011 mit 4,255 Millionen Fluggästen 21,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Februar 2010 um 20,5 Prozent auf 12.836 Millionen Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 18,4 Prozent auf 9.035 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich leicht um 1,2 punkte auf 70,4 Prozentpunkte. Die starken Februarzahlen erklären sich durch den Pilotenstreik, der im Februar 2010 bei Lufthansa zu erheblichen Störungen und Einbussen im Flugverkehr führte. Lufthansa Cargo glänzt bei den Tonnagen mit einem Wachstum von 25,2 Prozent, transportiert wurden im Februar 2011 149 Millionen Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 13,3 Prozent auf 6,418 Millionen Fluggäste.