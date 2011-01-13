Lufthansa mit Passagierrekord

Die Deutsche Lufthansa AG hat die Verkehrsleistung im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert.

Insgesamt begrüßten die Fluggesellschaften des Konzerns in den vergangenen zwölf Monaten 90,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge. Dies entspricht einem Zuwachs von 17,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Angebot erhöhte sich um 12,1 Prozent, die verkauften Sitzkilometer um 14 Prozent. Der Sitzladefaktor verbesserte sich damit um 1,4 Prozentpunkte. Die Zahl der Fluggäste stieg in allen Verkehrsgebieten, den stärksten Zuwachs verzeichnete das Verkehrsgebiet Nahost - Afrika. Das Unternehmen transportierte 2010 rund zwei Millionen Tonnen Fracht und Post, 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Fracht-Nutzladefaktor erhöhte sich um 7,4 Prozentpunkte auf 68 Prozent. Die Anzahl der Flüge stieg auf insgesamt 1.014.692. Dies entspricht einem Plus von 13,1 Prozent. Insgesamt wurden von den Fluggesellschaften des Lufthansa Airline-Verbunds 90,2 Millionen Fluggäste transportiert. Davon flogen 58,9 Millionen mit Lufthansa. Die Zahl der Fluggäste der Lufthansa Passage Airlines erhöhte sich damit im Jahr 2010 um 5,9 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg das Angebot von Lufthansa um 3,1 Prozent. Die verkauften Sitzkilometer stiegen um 5,4 Prozent. Der Sitzladefaktor lag bei 79,4 Prozent, 1,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Zahl der Fluggäste erhöhte sich in allen Verkehrsgebieten, den stärksten Zuwachs verzeichnete das Verkehrsgebiet Nahost - Afrika. Swiss International Air Lines transportierten 2010 rund 14,2 Millionen Fluggäste, Austrian Airlines begrüßten rund 10,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge und 6,2 Millionen Fluggäste flogen im vergangenen Jahr mit bmi. Lufthansa Cargo steigerte die Transportleistung ebenfalls deutlich und transportierte rund 1,8 Millionen Tonnen Fracht und Post und damit 18,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Frachtnutzladefaktor stieg um 7,3 Prozentpunkte auf 70,9 Prozent.

Lufthansa