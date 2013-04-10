Lufthansa meldet weniger Passagiere

Lufthansa konnte im März 2013 5,858 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Abnahme von 1,3 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem März 2012 um 0,6 Prozentpunkte auf 15,382 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 12,104 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor konnte um 2,5 Prozentpunkte auf 78,7 Prozent verbessert werden. Im internationalen Vergleich hinkt Lufthansa bei der Auslastung den grossen hinterher, Deutschlands Flag Carrier muss in Zukunft das Angebot besser auf die Nachfrage anpassen, damit bessere Sitzladefaktoren resultieren. Die grossen US Airlines fliegen momentan mit Auslastungen, die weit über 80 Prozent liegen. Konzernweit gingen die Passagierzahlen im März 2013 um 1,2 Prozentpunkte auf 8,178 Millionen Fluggäste zurück.