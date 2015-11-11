Lufthansa meldet soliden Oktober

Lufthansa konnte im Oktober 2015 7,524 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 5,3 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde das Angebot um 4,4 Prozent auf 18,578 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 6,2 Prozent auf 15,090 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent.

Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen um 0,1 Prozent wachsen, transportiert wurden im Oktober 144 Tausend Tonnen Luftfracht und Post.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Oktober um 3,9 Prozent auf 10,093 Millionen Fluggäste.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 93 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 2,5 Prozent entspricht.