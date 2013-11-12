Lufthansa meldet soliden Oktober

Lufthansa konnte im Oktober 2013 7,127 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von drei Prozent.

Gegenüber dem Oktober 2012 wurde das Angebot um 1,4 Prozent auf 17,242 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 13,744 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent. Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen ein Plus von 0,7 Prozent vermelden, transportiert wurden im Oktober mehr als 150.000 Tonnen Luftfracht und Post. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Oktober um 2,4 Prozent auf 9,671 Millionen Fluggäste. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 89,451 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 0,8 Prozent entspricht.