Lufthansa meldet soliden Mai
Lufthansa German Airlines konnten im Mai 2019 insgesamt 6,538 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2018 um 4,5 Prozent auf 18,531 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 7,8 Prozent auf 15,136 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,5 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent verbessert.
Mit Lufthansa German Airlines flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres insgesamt 27,739 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,3 Prozent.
Konzernweit konnte die Lufthansa Group im Mai weiter kräftig zulegen. Alle Lufthansa Airlines zusammen konnten 13,216 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte die Lufthansa Group insgesamt 55,133 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von drei Prozent.