Lufthansa meldet soliden Juni

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa German Airlines flogen im Juni 2019 mit 6,602 Millionen Fluggästen 2,3 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2018 um 3,9 Prozent auf 18,215 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 5,5 Prozent auf 15,567 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf solide 85,5 Prozent weiter verbessert.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Kranich Airline 34,341 Millionen Passagiere, das waren 3,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr zuvor.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 4,5 Prozent auf 13,808 Millionen Fluggäste. Mit den Fluggesellschaften im Lufthansa Konzern flogen im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 68,941 Millionen Passagiere, das waren 3,3 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2018.