Lufthansa meldet soliden August
Mit der Lufthansa flogen im August 2014 mit 7,652 Millionen Fluggästen 4,5 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.
Das Angebot wurde gegenüber dem August 2013 um 4,2 Prozent auf 19,229 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 5,6 Prozent auf 16,502 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf solide 85,8 Prozent verbessert. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 1,1 Prozent hinnehmen, transportiert wurden im August 135.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im August um vier Prozent auf 10,475 Millionen Fluggäste. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 70,869 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 1,5 Prozent entspricht.