Lufthansa meldet soliden April

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im April 2019 insgesamt 6,224 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 4,9 Prozent.

Das Angebot wurde auf 17,237 Milliarden Sitzplatzkilometer um 3,6 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,4 Prozent auf 14,298 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent.

In den ersten vier Monaten konnte Lufthansa German Airlines insgesamt 21,201 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Alle Konzernairlines zusammen konnten im April 2019 insgesamt 12,533 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von drei Prozent.

Im laufenden Jahr flogen mit den Fluggesellschaften der Lufthansa Group bereits 41,917 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.